日本政府最快18日判斷是否解除緊急事態宣言

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【共同社3月15日電】日本政府相關人士15日透露，關於對首都圈1都3縣發佈的新冠緊急事態宣言，政府已開始探討最快18日召開對策總部會議，判斷是否在作為期限的21日予以解除。政府內部存在要求按期限解除的呼聲，但部分地區新增感染人數出現上升傾向，而且被指傳染性較強的變異病毒也呈現在全國擴散的趨勢。政府打算基於4都縣知事和專家等的意見，謹慎分辨狀況。 首相菅義偉在15日的參院預算委員會會議上就解除宣言的預期強調：“目前不好說。希望聽取專家的意見並做出最終判斷。”他在自民黨高層會議上表示：“到期限已不足一週時間。希望繼續保持緊張感，貫徹好對策。”除最快16日召集相關閣僚磋商應對外，向厚生勞動省建言獻策的專家組織將於17日召開會議，分析疫情狀況。 首都圈部分地區新增感染人數停止下降，12日公佈的指標顯示，東京和埼玉的感染人數較上週增加。政府新冠對策小組會會長尾身茂在15日的參院預算委員會會議上表示：“或許存在看不見的感染源。聚集性病例也比以前更加多樣化了。無論延長還是解除，都無法真正遏制疫情。”他認為僅靠延長宣言無望取得進一步改善。 埼玉縣知事大野元裕向媒體表示“陽性人數增加，至少目前還不是要求解除的階段”，言及要求延長的可能性。另一方面，神奈川縣知事黑岩祐治以首都圈整體病床使用率改善等為由，主張“傾向於解除”。 政府幹部指出新增感染人數大幅減少且病床確保狀況也已改善，暗示宣言預計將解除。另...