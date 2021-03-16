話題：東京奧組委製作宣傳冊向外媒介紹災區重建

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【共同社3月16日電】東京奧運會和殘奧會組織委員會把“重建奧運”作為大會理念，在因東日本大地震受災的岩手、宮城、福島3縣舉辦了約200個相關活動。近期製作了彙總以往措施以及與正式奧運相關的災區活動等面向海外媒體的宣傳冊。負責人表示：“希望有助於正確傳播災區現狀。” 鑑於奧運延期一年，將在地震10週年這一節點舉辦，復興廳與東京都一起耗時約1年製作了宣傳冊。奧組委中帶頭指揮的後藤佑介（43歲）3年間與災區地方政府一同工作。他回憶稱：“許多人希望通過受到世界關注的活動來傳達感謝，我想把這種聲音整理成形。” 該宣傳冊活用了“希望通過奧運，宣傳使用食材、花卉和木材等縣產品”、“希望通過聖火傳遞宣傳重建狀況”等意見，介紹了致力於消除福島核事故造成的形象受損的漁民、本月25日聖火傳遞啟動的福島縣J-Village（楢葉町和廣野町）等災區10年來的歷程。 約70頁的宣傳冊準備了英語版和日語版。在新冠疫情導致對“重建奧運”的意識削弱也令人擔憂的情況下，後藤表達決心說：“為了（讓海外媒體）報道人們是以怎樣心情致力於災區重建的，我將繼續採取行動。”（完）