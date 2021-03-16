獨家：東京奧運會擬對選手每日實施新冠檢測

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【共同社3月16日電】多名相關人士15日透露，有關東京奧運會和殘奧會的新冠疫情對策，有方案提出每天對選手實施檢測。根據現行計劃至少每4天檢測一次，但由於出現變異病毒，相關機構或將探討大幅增加頻率。 由於存在檢測費用、人員等諸多課題，將以不影響普通市民檢測為前提慎重探討是否可行。預計還將探討賽前集訓地與Host Town（迎賓地）能否採取相同的應對。奧組委主席橋本聖子9日接受共同社等採訪時表示，考慮增加檢測頻率。 關於選手的檢測，奧組委、東京都政府和相關府省廳對策協調會議去年12月彙總的中期梳理中寫入，原則上每隔96至120小時（4至5天）實施PCR檢測和抗原檢測。今年2月奧組委彙總的面向選手“規則集”第一版中寫入，計劃至少4天實施一次檢測。 然而被視為傳染性強的變異病毒正在擴散，相關人士強調“有必要探討新的對策”。1月手球世錦賽和2月舉行的澳網公開賽連日實施檢測，國際奧委會（IOC）也要求東京方面強化檢測體系。 東京奧運會的新冠對策不以接種疫苗為前提，基本措施是檢測和行動管理。11日IOC主席巴赫透露擬接受中國向奧運會參加者提供的疫苗，然而將有多少選手接種尚是未知數。日本政府與奧組委計劃通過頻繁檢測構建及早發現感染者的態勢，實施快速隔離以防疫情蔓延。（完）