詳訊：菅義偉稱將向低收入家庭兒童發放5萬日元

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【共同社3月16日電】日本首相菅義偉16日在官邸召開的受新冠疫情打擊生活困難人群等緊急支援對策相關閣僚會議上宣佈：“將對單親家庭及低收入育兒家庭的兒童每人發放5萬日元（約合人民幣2977元）。”政府此前已向貧困育兒家庭發放過兩次補貼，僅限單親家庭，但此次將擴大至雙親家庭。 菅義偉和相關閣僚出席了會議。會議敲定的緊急支援對策核心內容除了向貧困育兒家庭發放補貼外，還對居民稅非徵稅家庭免除“綜合支援資金”的償還。該資金是作為特例提供的生活重建貸款。作為必要的預算，到下週前將追加5000億日元預備費。 貧困育兒家庭補貼的對象是免徵居民稅且有孩子的家庭，對每名兒童一律發放5萬日元。領取兒童撫養補貼的單親家庭無需申請，將盡快發放。雙親家庭和近期收入減少的單親家庭需要申請。 綜合支援資金最早將從2022年春季開始還款。關於首次借款的部分，以2021年度或2022年度免徵居民稅為條件，不要求還款；第二次和第三次的條件分別是2023年度和2024年度免徵居民稅。 為支援單親家庭，還將創設一項貸款制度，若參與就業或職業培訓，可獲得每月4萬日元上限的無息貸款用於租房。 在就業領域，政府力爭大幅增加接受職業培訓的人數，使接受求職者支援培訓的人增至約5萬人。關於新冠疫情下臨時停課的學生家長的停工補償，也將改變運用方式。若企業拒絕申請，對於去年2月27日至3月31日的部分，員工可直接向勞動局申請發放相當於工資...