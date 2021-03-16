日本2020年中小學生自殺人數創新高

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【共同社3月16日電】16日從日本警察廳的統計數據（確定值）獲悉，2020年日本中小學生自殺人數達到499人，創下有統計的1980年以來新高，較上年增加100人。從年齡段來看，十多歲和二十多歲的自殺人數明顯增加，較上年增加522人。自殺總人數為21081人，較上年增加912人，2009年以來首次超過上年。女性自殺者也明顯增加，較上年增加935人，達到7026人。

厚生勞動省自殺對策推進室指出：「由於新冠疫情下學校長期停課以及人們避免外出導致和家人一起度過的時間增加，對學業、前途、家庭不和睦等感到煩惱的人可能增多了。」 在中小學生自殺者中，小學生有14人（較上年增加6人）、初中生146人（增加34人）、高中生339人（增加60人）。高中女生與上年相比大幅增加60人。

未成年人自殺人數達到777人（增加118人）。在原因和動機方面，抑鬱症等精神疾病和對前途的煩惱、學業不順等佔據多數。 在自殺總人數中，男性為14055人（減少23人）。男性連續11年減少，但女性轉為增加。女性選擇自殺的理由依次為健康問題（4519人）、家庭問題（1292人）、經濟及生活問題（425人）。

從月份來看，7至12月較上年增加，最多的10月達2230人（增加691人）。也有觀點指出這可能是受名人自殺的影響。 從都道府縣來看，自殺人數多的依次為東京2231人（增加124人）、大阪1409人（增加178人）、神奈川1...