東京奧組委公佈聖火傳遞防疫方針

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【共同社3月16日電】作為日本國內聖火傳遞的新冠防疫措施，東京奧運會和殘奧會組織委員會16日公佈了需要敦促沿途觀眾移動和分散的“密集”標準，其中包括許多觀眾肩並肩密切接觸、人群無法保持足夠間距而形成數排等。若發現此類情況，先導宣傳車和沿途工作人員將呼籲人群移動。 如果密集程度高到可能妨礙正常通行，也將在警察的協助下進行提醒。如果預判情況可能升級，會發出“若情況得不到改善，將被迫取消聖火傳遞”等警告。這樣仍不能改善的話，則考慮取消該傳遞區域和市區町單位的傳遞區間。除重大情況外，各都府道縣的實施總部將成為判斷主體。 據奧組委透露，聖火傳遞3月25日即將開始，地方政府紛紛提出希望奧組委就沿途密集對策等給出更具體的應對方針。 從東京前往各地的運營工作人員均經病毒檢測確認為陰性後方才派出，並使用APP管理自身健康。如果工作人員中出現聚集性病例，則考慮中止在公共道路上進行傳遞，僅舉辦抵達儀式。此類情況下將與奧組委方面的東京總部磋商。 如果途徑處附近出現聚集性病例，也將考慮取消該傳遞區域和市區町單位的傳遞區間。奧組委表示，在發佈緊急事態宣言的地區有可能放棄傳遞，在無觀眾的情況下僅舉辦儀式。（完）