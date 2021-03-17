柏崎刈羽核電站無法檢測侵入 遭最差評級

Newsfrom Japan

【共同社3月17日電】日本原子能規制委員會16日發佈消息稱，東京電力公司柏崎刈羽核電站（新潟縣）核物質防護設備的功能部分喪失，未採取有效的替代措施，因此2020年3月以後曾有可能無法檢測到恐怖主義等目的的違規侵入。東電稱，侵入檢測設備總計有15處故障，規制委指出其中10處替代措施不充分。 規制委指出，“組織性管理功能下降，長期未妥善掌握防護措施的有效性，處於核物質防護方面可能造成重大事態的狀況”，對安全重要度和嚴重度均給出最差級別的暫定評價。給出最差評價尚屬首次。規制委已通知東電，若無異議將確定並探討處分等。距離東電力爭實現的柏崎刈羽7號機組早日重啟漸行漸遠。 規制委委員長更田豐志在記者會上表示，鑑於這一問題實施的追加檢查“將耗時1年以上”，更田認為到結束為止無法推進重啟手續。可預想的處分包括停運命令、取消設置許可等，更田表示“希望在評價確定後通過公開會議進行討論。” 規制委稱，負責安保工作的東電員工認識到替代措施無實效性，但未加以改善。設備現已修復，據悉迄今尚未確認到違規侵入。此外還查明，2018年1月至2020年3月數處發生同樣的防護設備失靈狀況，修復耗費了時間。規制委要求東電在半年內進行第三方的原因分析並彙報結果。 該核電站通過設置監控攝像頭、傳感器等檢測違規侵入。鑑於今年1至2月東電關於設備失靈的報告，2月下旬通過檢查掌握這一問題。 在柏崎刈羽核電站，員工使用同事ID卡違規...