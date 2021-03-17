鳥取開創先河將和牛遺傳能力數據化

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【共同社3月17日電】在作為全國先驅制定和牛振興與保護條例的鳥取縣，以所有小母牛為對象實施基因檢測的舉措正在推進，為全國首例。鳥取縣把肉質美味等“遺傳能力”數據化並積攢下來。能力強的小牛不出貨，而是作為繁殖用途進行培育，以幫助品種改良。4月起數據將活用於縣內市場的小牛競拍，力爭激活市場並振興縣產牛。 迄今基於大牛的能力推斷小牛能力並用於競拍，但存在若母牛生育經驗少則無法推斷的苦惱。通過基因檢測可以直接了解小牛能力，能根據更準確數據展開競拍。 業界團體“鳥取縣和牛生產者聯絡協議會”（琴浦町）在縣畜產試驗場的協助下，去年10月啟動基因檢測。檢測中對出生後1至3個月的所有雌牛進行抽血，將遺傳能力分為（1）霜降肉的量（2）瘦肉的量（3）五花肉的厚度（4）里脊肉的核心面積等8個項目進行數值化。 將小牛出貨至市場的大致標準時間為出生後9個月左右。分8個項目根據遺傳能力的數值，用“H（前十分之一以上）”“A（前四分之一以上）”等字母進行評估，4月以後小牛競拍中將寫入分發給商家的出貨名單。 鳥取縣產和牛因在2017年的品鑑會“全國和牛能力共進會”上取得佳績的種牛“白鵬85之3”而受到關注，去年小牛的市場平均價格超過80萬日元（約合人民幣5萬元），創全國最高價。縣和牛生產者聯絡協議會會長木島泰洋（66歲）意氣風發地表示：“正因為是飼養數量少的鳥取才可以開展此項舉措。願提升品種改良的速度以及對縣內市場...