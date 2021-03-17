日本航空自衛隊飛行檢查機YS11退役

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【共同社3月17日電】戰後首款日本國產客機“YS11”中，航空自衛隊飛行檢查隊運用的機體“YS11FC”17日在埼玉縣入間基地展開最後飛行。該部隊的任務是確認全國陸海空自衛隊機場內無線設備與管制設施是否存在異常，是自衛隊中獨一無二的存在。FC是意為飛行檢測機的“Flight Checker”縮寫。後續的U680A去年12月起接手任務，因此YS11FC退役。 17日上午9點半，白底機身上有紅條的YS11FC從晴空萬里的入間基地起飛，在週邊飛行了約1個小時。著陸後接受噴水。機長、三等空佐（相當於空軍少校）渡邊潤一（54歲）彙報“圓滿結束”，檢查隊司令慰勞稱“這是一次善始善終的漂亮飛行”。渡邊向媒體表示“它長期飛行，滿是感謝之情。” 據航空自衛隊介紹，YS11FC全長約26米、寬約32米，續航距離約達2300公里。檢查隊1971年啟用該機型。 此前有多架YS11隸屬於檢查隊，留到最後的機體1965年作為航空自衛隊運輸機被引進，1992年起成為飛行檢查機。空自方面表示，作為配備從YS11開發之初開始搭載的獨創羅爾斯･羅伊斯公司產達特發動機所備機體實際執飛，這或許是最後1架。 空自一把手、航空幕僚長井筒俊司11日在記者會上讚賞YS11FC，表示“在長達約半個世紀的時間裡為安全執飛作出貢獻”。（完）