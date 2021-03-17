AI選擇喜好零食並配送的服務走俏

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【共同社3月17日電】由人工智能（AI）選擇自己喜歡的零食每月配送至家中及職場的定額服務走俏。此外，與餐廳等共享因過敏及宗教方面理由無法食用食品信息的服務也已問世。提供結合個人興趣與情況的商品與服務的“飲食個性化”正在推進。 “向您推薦的零食是這些。”AI從100多種點心中建議的是海綿蛋糕、豆子等8類。東京都的餐飲店員工山口美佳住所每月收到1次零食組合。她滿意地表示：“（AI）替我選擇喜歡的，並買來。” 配送喜愛點心的公司名為“snaq.me”（東京），用戶達1萬多人，主要為女性。內容每次都有變化，不同組合約有1000億種。 用戶最初將接受18個“零食診斷”問題。除喜好外，還有食用時間與地點、運動次數等生活習慣相關問題。AI解析從會員收集的數百萬數據，選出配送的零食。 用戶對滿意度分4個級別進行評價，還可以提出下一次希望收到的零食。此外還放入喜愛零食以外的商品，使其發現自己的新喜好。該公司首席執行官（CEO）服部慎太郎表示，“使用次數越多越能推進個性化。”此外還面向在家中飲酒的人推出配送喜愛下酒零食的“otuma.me”服務。 另一方面，IT企業“CAN EAT”（東京）推出登記因各種理由無法食用的食品後，可通過二維碼發送給店家及朋友的服務。若使用該服務，可讓公司方面結合不使用過敏食材的每一個人情況提供菜單。 該公司網站上顯示的過敏源食品約為70種。此外還可登記能否食用、是否需要避...