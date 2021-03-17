詳訊：札幌法院判定不承認同性婚姻「違憲」

Newsfrom Japan

【共同社3月17日電】對於住在北海道的3對同性情侶以國家不承認同性婚姻違憲為由索賠總計600萬日元（約合人民幣36萬元）的訴訟，日本札幌地方法院17日在判決中首次認定，這違反了規定法律之下人人平等的憲法第14條，屬於違憲。索賠請求被駁回。這是正在全國5家地方法院爭辯的同類訴訟中首例判決。

隨著保護性少數者權利的意識高漲，該判決可能會影響圍繞引進同性婚姻的討論。 審判長武部知子就判決理由指出：「連婚姻產生的法律效果的一部分都不提供給同性情侶，超出了立法機關的裁量權。 」

原告為兩對男性情侶和一對女性情侶，均於2019年1月提交結婚申請，但以不合法為由未被受理，同年2月提起訴訟。 憲法第24條規定「婚姻只在兩性同意的基礎上成立」，民法中關於結婚的規定使用了「夫婦」一詞。因此，國家方面做出當事人為「男女」是結婚前提的法律解釋。

原告方表示「不能和同性結婚是對婚姻自由的不當侵害」，主張遭受了各種法律和經濟上的損失，這違反法律之下的平等。在此基礎上表示，政府疏於採取允許同性婚姻的立法措施違法。 國家方面反駁稱「憲法並未設想同性婚姻，不屬於不合理的歧視」。此外表示民法上的婚姻制度旨在為夫婦養育子女的同時共同生活的關係提供法律保護，不承認同性婚姻屬於「國會的立法裁量範圍之內」。（完）