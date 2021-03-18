檢方對前檢察長黑川賭博案實施簡易起訴

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【共同社3月18日電】有關東京高等檢察廳前檢察長黑川弘務（64歲）在任期間與相熟的報社記者等3人打麻將賭博的問題，東京地方檢察廳特搜部18日以賭博罪對黑川實施簡易起訴。特搜部去年7月曾作出不起訴處分（暫緩起訴），但鑑於檢察審查會“應當起訴”的決議再度展開搜查，結果改變判斷。對於檢察審查會認為“不應不起訴”的3人，此次再度決定不起訴。 特搜部考慮了最初搜查時認定賭博罪成立的基礎上黑川辭去檢察長職務等情況。不過東京第六檢察審查會去年12月以“擔任檢察長之職，身處應克制、阻止成為刑事處罰對象的違法行為的立場”為由，表決認為應當起訴。決議中批評稱，在伴隨新冠疫情擴大的緊急事態宣言期間“停止明明很容易，卻漫不經心地持續，動機和原委沒有應酌情考慮之處”。 地檢次席檢事山元裕史在記者會上表示：“綜合考慮（黑川當時是檢察部門二把手的）立場以及與其他人的關係等因素，已判斷應當實施簡易起訴。”若東京簡易法院發出簡易命令後繳納罰金，手續將告終。 起訴書稱，黑川去年4月至5月共4次在東京都中央區的產經新聞記者家中打麻將賭博。他們以一千分換算成100日元（約合人民幣6元）的計分率，平均一次輸贏在數千至兩萬日元之間。 打麻將賭博問題去年5月20日因《週刊文春》網站上報道而曝光。黑川在接受法務省調查時承認事實關係，並在遭受“訓告”處分，並於同月22日辭職。產經新聞2名記者和朝日新聞員工分別遭到停止出勤4週和停職...