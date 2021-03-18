詳訊：菅義偉宣佈21日解除首都圈緊急事態宣言

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【共同社3月18日電】

日本首相菅義偉在18日的眾院議院運營委員會會議上，關於向東京、埼玉、千葉、神奈川這首都圈1都3縣發佈的新冠疫情緊急事態宣言，表示將在再次延長期限的21日解除。

1月再度發佈的宣言由此全部解除。政府認為病床使用率等醫療提供體制的緊張情況也得到改善。不過警惕新增感染人數呈增加趨勢，還將加強對變異病毒的檢測。 菅義偉就緊急宣言的效果認為，通過作為餐飲店對策而採取的措施等，新增病例減少了8成。

考慮到東京都等地感染人數增加，加之據稱傳染性強的變異病毒在全國範圍呈擴散之勢，結合專家的意見對是否解除宣言進行了謹慎分析。 作為解除宣言後的應對措施，政府將通過加強餐飲店和變異病毒對策、擴充檢測、推進疫苗接種、充實醫療提供體制這5個核心措施防止疫情再度蔓延。還考慮適用新設的「防止蔓延等重點措施」。

政府1月7日以2月7日為期限對1都3縣再度發佈宣言，1月13日新增了愛知和大阪等7府縣。後來7府縣依次解除了宣言，但1都3縣基於醫療體制緊張的專家意見而延長至3月7日。之後考慮到病床使用情況等，再度延長至21日。（完）