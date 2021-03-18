詳訊2：菅義偉宣佈21日解除首都圈緊急事態宣言

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【共同社3月18日電】日本政府18日在首相官邸召開新型冠狀病毒感染症對策總部會議，關於向東京、埼玉、千葉、神奈川首都圈4都縣發佈的緊急事態宣言，決定按再次延長的期限21日予以解除。持續約2個半月的宣言將全面解除。鑑於新增感染人數出現上升趨勢，首相菅義偉表示將盡全力防止疫情再次擴大並強化對變異病毒的檢測。宣言解除後，4都縣對餐飲店縮短營業時間的要求將放寬至晚9點。 菅義偉在對策總部會議後召開記者會，就疫情再次擴大表示：“現在是重要時期。將考慮各地情況，由中央和地方政府攜手繼續採取對策”。感染人數呈現持平和微增趨勢，他就擔憂的疫情反彈強調稱“也有必要警惕變異病毒的擴散”，並示意將擴大對無症狀者的檢測，4月要在大城市達到單日5000份的規模。 菅義偉在對策總部會議上就解除宣言的理由指出，新增感染人數減少8成以上，病床使用率也有所改善。他在記者會上稱：“為避免再次發佈緊急事態宣言而切實採取對策是我的職責。”厚生勞動相田村憲久明確表示，關於為發現變異毒株實施的篩查檢測的比例，大致標準將上調至40%左右。 作為解除宣言後的應對，政府決定採取以加強餐飲店和變異病毒對策、擴充檢測、推進疫苗接種、充實醫療提供體制這5點為核心的綜合對策。經濟再生擔當相西村康稔在眾院議院運營委員會會議上稱“控制住疫情的能力有所提升”，示意將與都道府縣合作貫徹監測檢測和變異毒株檢測。他表示現階段不會使用新設的“防止蔓延等...