詳訊：奧運開閉幕式總監因侮辱藝人提案辭職

Newsfrom Japan

【共同社3月18日電】東京奧運會和殘奧會組織委員會主席橋本聖子18日在記者會上宣佈，擔任開閉幕式策劃及演出總監的創意導演佐佐木宏（66歲）辭職。佐佐木承認曾向相關人士提議了對計劃出演的藝人渡邊直美（33歲）外貌帶有侮辱性內容的方案，於18日凌晨發佈道歉信並表明辭職意向。奧組委將盡快遴選繼任者。 橋本表示“發言很不恰當，感到非常遺憾，這事不該發生”，並道歉稱“非常對不起”。有關開閉幕式的演出，由於奧運開幕僅剩下約4個月時間，她表示“很難從頭做起”，打算照著佐佐木此前推進的路線夯實細節。關於工作人員和出演者，橋本認為有必要考慮男女比例平衡。 奧組委前主席森喜朗剛剛在2月因蔑視女性的發言引咎辭職，醜聞不斷令人擔心舉辦的氛圍或將進一步降低。 文春Online於17日報道稱，佐佐木去年3月在演出相關人士加入的連我（LINE）群內提議了把渡邊外貌比作動物的演出方案等。橋本透露，自己在佐佐木17日晚提出辭職時傳達了對其迄今貢獻的謝意。她還通過電話向國際奧委會（IOC）協調委員會主席科茨解釋了情況。 佐佐木在道歉信中寫道：“這是嚴重侮辱渡邊的方案和發言。衷心表示歉意。” 佐佐木負責策劃演出的活動包括，前首相安倍晉三以人氣遊戲《超級馬里奧兄弟》中馬里奧形象亮相的2016年里約奧運會閉幕式，以及起用因白血病曾長期休養的游泳選手池江璃花子的去年7月23日奧運開幕倒計時一周年儀式。去年12月，隨著以狂言師...