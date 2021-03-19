陸自成立電子戰部隊 擬強化太空等新領域

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【共同社3月19日電】

日本陸上自衛隊18日在健軍駐地（熊本市）成立了專門從事電子戰的新部隊「第301電子戰中隊」。隊員約80人，配備了最新的「網絡電子戰系統」。發生突發事件時執行使用電磁波干擾對方通信和雷達等的任務。統合幕僚監部當天新設了負責太空領域裝備品研究等由5人組成的「宇宙領域企劃班」。

防衛省考慮到中國和俄羅斯的能力提升，正加緊在太空、網絡空間、電磁波等「新領域」強化體系。電子戰部隊計劃在2021年度以九州、沖繩為主增強力量。在太空領域，此次的企劃班等將力爭與宇宙航空研究開發機構（JAXA）及美軍合作。

據陸自介紹，2021年度將在留萌（北海道留萌市）、朝霞（東京都練馬區等）、相浦（長崎縣佐世保市）、奄美（鹿兒島縣奄美市）、那霸（那霸市）的各駐地和知念分屯地（沖繩縣南城市）部署部隊，朝霞的部隊將成為統領全國的司令部。

以往的電子戰部隊只有冷戰時期針對前蘇聯、設在東千歲駐地（北海道千歲市）的「第1電子隊」，今後將配合各地新設部隊來應對電子戰。 陸自首要人物、陸上幕僚長湯淺悟郎在18日的記者會上指出：「電子戰是今後戰鬥中必不可少的要素。加強南西地區的防衛力是緊要課題，在健軍部署部隊很重要。」

在太空領域，航空自衛隊去年成立了自衛隊首支宇宙專門部隊「宇宙作戰隊」。2021年度將建立指揮組織，成為整體規模約70人的「宇宙作戰群」。（完）