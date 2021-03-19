日本新冠醫療據點遭受網絡攻擊數量去年大增

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【共同社3月19日電】19日從對日本國立國際醫療研究中心的採訪中獲悉，作為國內新冠感染症對策據點的該中心在2020年遭受網絡攻擊約530萬起。數量是2019年（約120萬起）的逾4倍。因防範措施得當，研究內容及個人信息均未外洩。 圍繞新冠相關信息，國外有醫療機構等遭到網絡攻擊，日本國內也在暗中上演激烈的攻防戰。 據該中心醫療信息基礎中心負責人美代賢吾介紹，2019年網絡攻擊每月平均為10萬起左右，新冠疫情流行的2020年則增至月均約44萬起。進入今年後增勢迅猛，1月和2月分別達到約82.5萬起和約96.4萬起。 多數攻擊都是誘導收件人訪問非法網站，或是附帶電腦病毒的郵件等初級手法。但從去年下半年開始，出現了不少偽裝成聯繫人或熟人引用原郵件回信試圖讓電腦中毒的被稱為“Emotet”的網絡攻擊。攻擊來源大多是中國和俄羅斯。 去年歐盟（EU）的歐洲藥品管理局遭受網絡攻擊，與新冠疫苗相關的信息實際遭竊。據分析，也有劫持無法停止運轉的醫療機構信息系統以勒索贖金的意圖。由於新冠疫情在全球流行，醫療機構資源告急引發關注，容易成為攻擊目標。 美代指出：“醫療界今後為了進一步運用雲技術和人工智能（AI），也需要使信息系統與外部連接。網絡攻擊的激化與過去不在同一維度，必須建立起共享受害情況和攻擊方法並採取對策等的新防禦體制。”（完）