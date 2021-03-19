海自第8艘宙斯盾艦“羽黑”號入列服役

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【共同社3月19日電】日本海上自衛隊新宙斯盾艦“羽黑”號19日入列服役。這是第8艘具備彈道導彈防禦（BMD）能力的海自宙斯盾艦。考慮到朝鮮導彈開發的進展，日本政府2013年12月在內閣會議上敲定的“防衛計劃大綱”提出的增強目標就此達成。 19日在負責建造的日本海洋聯合公司橫濱事業所磯子工廠（橫濱市）舉行了交付儀式，以及標誌入列海自的自衛艦旗授予儀式。防衛相岸信夫向隊員訓話時提及朝鮮彈道導彈開發和中國軍備擴張，表示“希望大家懷著自己守護著國家和平與獨立的氣概，來執行任務”。 據海自介紹，“羽黑”是與去年3月開始服役的最新型宙斯盾艦“摩耶”號同型的第2艘艦船。標準排水量為8200噸，全長170米、最大寬度21米。建造費用約1700億日元（約合人民幣102億元），將部署在長崎縣的佐世保基地。艦名取自山形縣的羽黑山。 “摩耶”與“羽黑”的一大特點在於，海自首次採用能與其他艦艇和飛機實時共享敵方發射導彈和飛機精確定位信息的“協同作戰能力（CEC）系統”。實際運用狀況尚不清楚，但據稱也可以與美軍共享信息。艦上能夠搭載日美共同研發的改良型攔截導彈“SM3 BLOCK 2A”。 針對中國的海洋活動，為了把宙斯盾艦運用於南西諸島防衛以及減輕長期執行海上任務的隊員負擔，日本政府原打算在秋田與山口兩縣部署“陸基宙斯盾系統”，但該計劃於去年被叫停。作為替代方案，政府決定在8艘宙斯盾艦之外新導入2艘“宙斯盾...