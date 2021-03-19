日數字擔當相稱“LINE”問題是重大威脅

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【共同社3月19日電】日本數字改革擔當相平井卓也19日在眾院內閣委員會會議上，就“連我”（LINE）用戶個人信息曾在中國可被閱覽的問題表示，“中國的法律是出自與我們截然不同的數字社會的想法，因此我認為（該問題）是重大威脅”。關於將業務委託給海外等，平井期待企業方面回應國民的擔憂，改變商務模式。 平井在委員會之前的內閣會議後記者會上透露稱，個人信息保護委員會已要求LINE及母公司“Z控股”就《個人信息保護法》遵守狀況等實際情況做出說明。他指出“國民高度關注（此事）”，要求委員會迅速應對。 平井還說明稱辦公業務上並未使用“LINE”APP，並表示“委員會正在（向LINE等）了解情況，目前未發現出現不妥事態”，認為私事可繼續使用。 個人信息保護委員會秘書長福浦裕介在眾院內閣委員會上表示，“（若存在問題）將作出指導等必要應對”。關於企業向海外委託業務，福浦表示將探討進行實態調查確認是否存在《個人信息保護法》方面的問題。他還指出，海外員工連接日本國內數據中心的情況較為普遍。（完）