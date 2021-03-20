日本首都圈景點熱鬧非凡 存在疫情蔓延隱憂

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【共同社3月20日電】在應對新冠疫情的緊急事態宣言至21日解除前夕，迎來週末的日本首都圈景點20日人流增多，熱鬧非凡。去年，同一時期的人員外出增加導致疫情擴大，結果首次發佈了緊急事態宣言。現在，首都圈的新增感染人數下降停滯。有的出遊者表示“將切實做好防疫對策”。 在道路旁的櫻花樹開始零星出現粉色的東京都台東區的上野公園，在採取了單側通行等防疫對策的情況下，可以看到有人手持罐裝啤酒，邊走邊賞櫻。用照相機拍攝的埼玉縣上尾市公司職員佐藤洋介（40歲）說：“若切實做好防疫對策，賞花也沒有問題。倒不如說，比往年更能仔細地賞花。” 公園內到處張貼了“禁止聚集用餐”的提醒，來自埼玉縣新座市的公司職員矢島英雄（47歲）表示：“最近還出現了變異毒株傳染。解除宣言後，也不會改變徹底採取基本防疫對策的生活，將平靜地度過。” 在從神奈川縣鐮倉市的JR鐮倉站通往鶴岡八幡宮的道路上，往來的行人摩肩接踵。銷售糰子和當地啤酒的商店前排起隊來，有人將口罩拉下來邊走邊吃。 每年和家人一起掃墓的橫濱市的團體職員高橋健二（48歲）吃驚地說：“去年還挺冷清的。”該人表示：“擔心疫情會不會再次立即蔓延。在疫苗普及前，需要在做好充分補償的基礎上避免外出。” 去年，東京都內從春分的3月20日開始三連休，賞花景點和鬧市區人群擁擠，被認為是因避免外出導致疲憊，人們放鬆了警惕。雖然都知事小池百合子在同月25日指出“這是防止患者爆發性驟...