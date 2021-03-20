詳訊：日本宮城縣近海發生里氏6.9級地震

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【共同社3月20日電】20日下午6點09分前後，在日本宮城縣觀測到了最大震度5強（日本標準）的地震。氣象廳發佈最新消息稱，震源位於宮城縣近海（牡鹿半島東北20公里附近），震源深度為59公里，震級推測為里氏6.9級。宮城縣石卷市和盛岡市合計有2人受傷。 氣象廳一度向宮城縣發出了海嘯預警。該縣亙理町等要求沿岸居民避難。氣象廳表示此次未觀測到明顯的海嘯。 上次發出海嘯預警是2019年6月18日在山形縣鶴岡市觀測到最大震度6強的地震之際，面向山形、新潟、石川各縣發佈。 氣象廳在此次地震後召開記者會，呼籲在搖晃強烈的地區，今後約一週需要注意最大震度5強左右的地震。 東日本鐵路公司（JR東日本）表示，東北、山形、秋田各新幹線出現了列車停運等影響。東日本高速公路公司稱，東北高速、磐越高速、山形高速等部分路段禁止通行。 原子能規制廳等表示，東北電力女川核電站（宮城縣）、東京電力福島第一核電站（福島縣）和第二核電站（福島縣）、日本原子能發電東海第二核電站（茨城縣）未發現地震導致的異常。日本原燃公司稱，青森縣六所村的乏燃料再處理工廠也未見異常。 總務省消防廳就此次地震發佈了緊急地震速報。政府在首相官邸的危機管理中心設置了官邸聯絡室。（完）