詳訊：民調顯示65%的人認為疫苗接種進展緩慢

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【共同社3月21日電】

共同社20、21兩日實施的日本全國電話輿論調查結果顯示，對於政府新冠疫苗接種計劃是否順利推進的問題，65.6%的回答認為進展遲緩，28.9%認為順利。關於總務省幹部接受首相菅義偉長子任職的廣電業務公司和NTT公司的款待一事，73.9%的回答認為菅義偉的說明「不充分」，僅有15.1%的回答認為「充分」。

菅義偉內閣支持率為42.1%，較上次2月的38.8%上升3.3個百分點。此次的不支持率為41.5%。 關於疫苗接種，政府將在6月底前把所有老年人使用的劑量送至地方政府。設想7月以後面向普通人群啟動接種。 調查顯示，對於各地確認變異新冠病毒感染者，包括「一定程度」在內感到不安的回答升至82.2%。

對於政府新冠對策，36.5%的受訪者「予以肯定」，較上次增加3.7個百分點。56.5%的受訪者「不予肯定」。 有關首都圈1都3縣緊急事態宣言21日後解除的決定，認為「過早」的回答佔52.2%，認為「適當」的回答佔27.9%，認為「過晚」的回答佔12.9%。

對於今夏是否應舉辦東京奧運會和殘奧會的問題，23.2%認為應舉辦，39.8%認為應取消。關於舉辦情況下接納觀眾的方式，53.9%認為應限制人數，39.8%認為應無觀眾，3.2%認為應照常。（完）