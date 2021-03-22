聚焦：殘障者生產的口腔噴霧有望在太空使用

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【共同社3月22日電】大家一起製作的噴霧飛向太空——致力於智力或精神殘障者等就業援助的NPO法人“Aozora”（新潟市）承包生產的口腔護理噴霧近期參加公開徵集，入選國際空間站（ISS）使用的預防齲齒生活用品候選名單。 日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）和相關人士稱，今後將對安全性等展開綜合評估，6月前後決定能否用於ISS。若得到批准，2022年前後將送入太空。在面向日本宇航員的問卷調查中，該噴霧獲得了“感覺清爽、很好”的好評，相關人士表示高興和期待。 “一想到有可能在太空使用，我感到緊張激動。通過工作得到表揚或認可讓大家增加了自信。”該法人理事長本多佳美對這個意料之外的消息露出了又緊張又吃驚的表情。 該法人運營支援繼續就業B型事務所等，其在新潟縣阿賀野市的事業所承包生產的薄荷味口腔護理噴霧入選候選名單。 該商品是由創新企業“Trife”（橫濱市）銷售的“ORALPEACE”，其特點是由植物成分製成，可以作為“可嚥下的口腔消毒劑”使用。該公司與九州大學等通過產學合作研發而成。 在太空水很珍貴，如果以往的牙膏不吐出直接嚥下，可能會對腸內細菌造成負面影響。此外宇航員經常忙於做實驗等，而“（一按噴頭就）能清潔口腔的噴霧非常方便”（Trife社長手島大輔語），可能是這些方面受到了肯定。 為對提升殘障人士的工資作貢獻，該公司2014年起委託“Aozora”生產這款噴霧，目前在事業所工作的總...