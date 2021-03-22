日本時隔2個半月全面解除新冠緊急事態宣言

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【共同社3月22日電】

日本政府22日時隔約2個半月全面解除了為應對新冠疫情擴大而發佈的緊急事態宣言。首都圈對餐飲店的營業時間縮短要求放寬1小時至夜間9點。預計新年度臨近之際人流將增加，傳染性強的變異病毒擴散令人擔憂。政府已考慮發佈作為宣言前一階段採取集中對策的「防止蔓延等重點措施」。

隨著宣言的解除，對餐飲店的縮短營業時間要求不再具有命令及罰則等強制性。中央與地方政府要求餐飲店繼續加強防疫措施，但實效性或成為課題。 政府將推進擴充檢測體系和變異病毒檢測，力爭通過推進疫苗接種及充實醫療體系避免再度發佈緊急事態宣言。

厚生勞動相田村憲久21日在NHK節目中表示，目前要求從變異病毒流行國家入境的人員接受檢測並實施隔離，今後考慮擴大至所有國家的入境人員。 再次發佈宣言的11個都府縣中，栃木縣、岐阜縣、京都府和福岡縣22日結束縮短營業時間的要求。

除首都圈外，愛知縣、大阪府和兵庫縣繼續維持該要求。 體育、音樂會等活動人數限制將分階段放寬。11個都府縣此前採取以活動場地最大定員50%或5000人兩者中較少一方為人數上限的措施，解除後當前一段時間若是定員50%以內則以1萬人為上限允許入場。首都圈將在4月19日後允許超過1萬人入場。

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