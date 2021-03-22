關注：前“夢幻選手”積極參與東京奧運聖火傳遞

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【共同社3月22日電】未竟的夢想以不同的方式實現——在25日將啟動的東京奧運聖火傳遞活動中，因日本抵制1980年莫斯科奧運會而成為“夢幻選手”的前奧運國家隊成員也將高舉火炬。雖然41年前的遺憾仍然揮之不去，但他們都以積極心態迎接聖火傳遞。 上世紀七八十年代著名的柔道輕量級選手柏崎克彥（69歲）在奧運代表選拔賽前一天得知日本抵制的決定。他懷著“先贏下比賽，把遺憾和傷心留到今後”的想法挑戰比賽並拿到了參賽資格，但當時的心情“至今仍無法形容”。 柏崎當時在茨城的縣立高中任教。賽後，他一邊猛灌啤酒一邊在頭腦中整理思緒：“奧運會究竟是什麼？該怎樣對學生們講？”然而並沒有想到能令人接受的答案。 後來他聽說在莫斯科奧運會上獲得金牌的對手這樣說：“日本選手沒有參賽的奧運金牌沒有價值。”隨著時間的流逝，他認識到讓奧運會成為所有人都能拼搏的盛會十分重要。 如今，柏崎正在中國山東省指導中國國家隊候選隊員等，聖火傳遞期間他計劃回國。他說：“希望我的孫子和學生能為我感到高興，也期待結束之後享受啤酒。”他打算放鬆心情參加火炬傳遞。 高一時入選日本體操女隊的相模原市小學教師津田（舊姓內田）桂（56歲）回想起抵制時的情景說，“我並沒有太過震驚”，只是“覺得奧運會也不過如此，感覺不到它的魅力了”，她並未把目標轉向1984年的洛杉磯奧運會，而是選擇了退役。 2013年東京申奧成功時她也沒有感到高興，直到第二年心態才有...