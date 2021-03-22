熱點：各國加速推出疫苗接種證明以促進跨境流動

Newsfrom Japan

【共同社3月22日電】各國都在加速向已接種新冠疫苗者發放前往海外時證明已接種的“疫苗護照”，持有該證明入境的人可以不隔離。歐盟（EU）和東盟（ASEAN）也計劃推出疫苗接種證明，希望借此促進人員往來和經濟復甦。 世界衛生組織（WHO）因對公平性的擔憂及接種後也不一定能避免傳染給他人等理由，對此持謹慎態度。日本處於討論階段，若正式決定推出的時間過晚，可能會錯過這波重啟旅遊的潮流。 另一方面，苦於旅客人數減少的全日空等亞洲和中東的航空公司正著力引進國際航空運輸協會（IATA）的電子證明APP，要激活航空市場，推出接種證明已必不可少。 2019年佔訪日外國人約3成的中國本月8日宣佈推出中國版“國際旅行健康證明”。外交部發言人趙立堅表示考慮“與各國建立健康碼信息互認機制”。 中國人的熱門旅遊目的地泰國出現了縮短證明持有人隔離措施的方案。WHO歐洲區域辦事處主任漢斯･克魯格表示“（推出範圍擴大）不可避免”。 計劃最快5月解禁海外旅遊的英國也在研究推出接種證明，2月的輿論調查顯示，76%的受訪者贊成在入境時要求出示接種證明。首相約翰遜打算在6月的七國集團（G7）首腦會議上敦促構建證明的國際性框架，日本可能也不得不做出應對。 旅遊業佔國內生產總值（GDP）約2成的塞浦路斯4日宣佈，針對入境人數最多的英國，只要持接種證明，5月1日起可不受限制入境。 美國航空業團體也呼籲制定統一指針，並期待考慮引進...