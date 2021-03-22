日本半數大學未制定溫室氣體減排目標

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【共同社3月22日電】日前獲悉，對有關全球變暖對策的環境團體調查作出回答的東京都內大學中，幾乎半數未制定削減溫室氣體排放量的目標或計劃。以關西圈大學為對象的調查也得出相同結果，反映出日本以城市圈為中心的大學未充分採取對策。環境團體指出：“大學是溫室氣體排放源之一，也肩負著對下一代的教育。希望帶頭推進對策。” 以京都大學研究生等為中心的組織“去碳投資研究會”等以東京都內139所四年制大學為對象，於去年6～9月實施了有關全球變暖對策的問卷調查。其中49所大學作答，23所（47%）表示“沒有”減排目標或計劃。 25所（51%）回答稱“擁有”目標等，但大多直接引用基於東京都制度的減排率。單獨設定目標的僅為少數，諸如力爭使2030年度排放量降至2006年度一半的東京大學等。 關於推進對策時的課題（多選），最多的是“確保預算”，其次是“人手不足”。此外還有回答表示“沒有向學生說明節能舉措的平台，難以獲得協助”（上智大學）、“隨著全球變暖，不得不使用空調的時期變長”（武藏野大學）。 研究會於2019年以京都、大阪等關西6府縣的151所大學為對象實施了相同的調查。從28所大學獲得回答，已制定削減二氧化碳（CO2）排放量相關目標的僅有9所（32%），2所（7%）表示“正在或計劃制定”，15所（54%）表示“不計劃制定”。（完）