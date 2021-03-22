側記：日本航司期待接種證明等帶動順利出入境

Newsfrom Japan

【共同社3月22日電】因新冠疫情擴大遭受嚴重打擊的航空業界對顯示檢測陰性結果、疫苗接種記錄等內容的電子證明寄予厚望。預計這對今後順利辦理出入境手續而言不可或缺，全日空與日本航空也計劃引入測試。要實際應用，證明的可靠性與數據的國際標準化將成為課題。 各國的新冠檢測方法與證明形式各不相同，因此出入境管理部門需要逐一確認，加之有偽造證明的情況，檢疫處屢屢排起長龍。 作為解決措施，國際航空運輸協會（IATA）研發了智能手機APP“國際航協旅行通行證”（IATA Travel Pass）。IATA理事長亞歷山大･德･朱尼亞克表示：“將以高標準的健康證明預防違規，使手續變得便利。” 全日空表示將在4月以後進行APP的實證試驗，日航也在探討實施。推進APP實用化的其他12家航司中，新加坡航空率先引入測試。日資航空公司相關人士表示“僅靠航空業界無法完成”，強調運用離不開與醫療機構及政府的合作。（完）