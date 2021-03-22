民調顯示今夏舉辦東京奧運支持率略升

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【共同社3月22日電】共同社20、21兩日實施的日本全國電話輿論調查結果顯示，希望東京奧運會和殘奧會在今夏舉辦的受訪者佔23.2%，較今年兩次調查持續的1成多有所好轉。另一方面，認為應取消的受訪者佔39.8%，較上次增加4.6個百分點。變異新冠病毒的出現是原因之一，可見對舉辦奧運的否定意見根深蒂固。 2月實施的上次調查中，要求再次延期的受訪者達到近半數的47.1%，此次為33.8%。再次延期的可能性已遭否定，今後的走向將是今夏舉辦或者取消。 今夏舉辦東京奧運的支持率在去年12月為31.6%，但在感染者驟增的今年1月減半至14.1%。在奧組委主席森喜朗（當時）做出蔑視女性發言後不久的2月為14.5%。雖然在橋本聖子就任主席1個月後實施的此次調查中較上次增加了8.7個百分點，但舉辦奧運的氛圍仍未大幅回升。 關於今夏舉辦情況下接納觀眾的方式，53.9%的受訪者認為應限制人數，39.8%認為應無觀眾，僅有3.2%認為應照常。東京奧組委、國際奧委會（IOC）等代表參加的五方磋商20日決定放棄接納來自海外的觀眾。國內觀眾人數上限將參照政府的活動限制方針，在4月內確定方向性。（完）