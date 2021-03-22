載有福井縣人造衛星的俄火箭發射升空

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【共同社莫斯科3月22日電】俄羅斯航天部門22日從哈薩克斯坦的拜科努爾航天中心發射了載有日本福井縣牽頭開發的超小型人造衛星“水仙”的聯盟號火箭。地方政府成為計劃的中心在全國尚屬首次。衛星數據運用於農業高效化等人口稀少對策和扶持縣內航天產業被寄予厚望。 “水仙”是太空創新企業“Axelspace”（東京）開發的地球觀測衛星，由福井縣牽頭、該公司與縣內企業攜手製造。 原計劃去年4～9月發射升空，但受新冠疫情影響而延期。本月20日的預定日期也由於技術原因而變更。 衛星重約100公斤，可從約600公里上空識別地面上2.5米大小的物體。Axelspace的另3顆同型號衛星也同時升空，將與2018年該公司發射的1顆衛星一起對日本所處的中緯度平均每1.4天、對低緯度地區每3天實施一次觀測。 包括致力回收不再運作的衛星等“太空垃圾”的“Astroscale”（東京）公司試驗衛星在內，聯盟號火箭搭載了韓國、沙特阿拉伯、德國等全球18個國家的共38顆衛星。 據俄羅斯國家航天公司介紹，俄羅斯與約20個國家及地區締結了有關太空合作的政府間協定。鑑於太空商務需求上升，也在著重發展民用業務。（完）