日本首次發現疑似母嬰新冠感染病例

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【共同社3月22日電】日本兒科學會的團隊22日發佈消息稱，去年感染新冠病毒的孕婦產下的52名嬰兒中有1名經PCR檢測確診感染新冠。疑為母嬰感染，該團隊表示在國內尚屬首次發現。據稱嬰兒並無症狀，健康沒有問題。 該團隊於去年9～10月拜託全國兒科2507處設施協助問卷調查。在獲得同意的設施中，對接收孕婦分娩的624處設施的回答進行了分析。31處設施共有52名感染新冠的孕婦產下52名嬰兒，在產後不久的檢測中有1名嬰兒確診感染。另外51名未感染，感染率為1.9%。 據團隊介紹，國外報告的母嬰感染率為數個百分點，與此次結果大致相同。 實施調查當時，應對分娩的624處設施約半數可接收感染新冠的孕婦，設有周產期母嬰醫療中心的醫院大部分都已在準備接收。 團隊成員、日本大學主任教授森岡一朗（新生兒醫學）表示：“母嬰感染可能發生，但幾率很小，嬰兒出現重症的可能性也很低。萬一感染新冠的情況下，母嬰接收體制也已逐漸完備，所以希望不要過度擔心。”（完）