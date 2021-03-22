奧組委將制定建設多樣性社會的「東京宣言」

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【共同社3月22日電】

東京奧運會和殘奧會組織委員會22日在東京都內召開理事會會議，決定將制定借奧運之機使日本成為具有真正多樣性社會的「建設所有人更易生活社會的TOKYO 2020宣言」（暫名）。

奧組委還表示將禁止場館入場者拍攝、傳播和製作疑對運動員等構成性騷擾的照片和視頻。 會上聽取了體育總監小谷實可子領導的「性別平等推進小組」迄今所探討舉措的相關報告。

關於表彰式的頒獎嘉賓，表明了考慮男女比例平衡的方針。 奧運馬拉松金牌得主高橋尚子、殘奧高山滑雪金牌得主大日方邦子、宣傳阿伊努文化的「登別ASIR之會」代表芳賀美津枝等，為推進男女平等而新選出的12名女性理事首次聚集一堂。

高橋積極表示：「現在的東京奧運與社會上大家的想法有些距離。希望發佈能令奧組委、運動員、社會三者緊密結合的信息。」芳賀表達抱負稱：「有許多人不知道阿伊努文化和歷史。希望藉助奧運會和殘奧會的機會使大家有所了解。」

理事會會議之前，新理事之一的日本體育和性別學會會長、中京大學體育科學院教授來田享子面向幹部職員發表了題為「奧林匹克憲章與性別平等」的演講。

奧組委前主席森喜朗因蔑視女性發言而辭職。新主席橋本聖子主導增加女性理事，本月3日的評議員會議上選出了12人。女性理事達到共計19人，佔比從原來的約20%升至約42%，達成了橋本提出的「40%」目標。（完）