獨家：估算顯示南海海槽地震將產生3億噸垃圾

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【共同社3月23日電】22日獲悉，日本環境省彙總估算數據稱，若南海海槽大地震發生，37個都府縣合計將產生約3億噸建築物瓦礫等災害垃圾。環境省對鑑於東日本大地震2014年發佈的估算結果進行了修改。由於建築物抗震化等進展，與2014年相比有所減少，但達到花費3年幾乎處理完畢的東日本大地震（約3000萬噸）時10倍。要早日實現復原重建，加快處理速度必不可少，環境省正在抓緊探討對策。 瓦礫及無法使用的家庭用品等災害垃圾除了地震的晃動之外也會因海嘯產生。該估算對海嘯浸水區域內外分別進行了計算，得出的總量合計為2.99194億噸。浸水區域內外合計最多的愛知為5168.7萬噸，之後為靜岡4092.1萬噸和高知2860.1萬噸。從環境省作為處理區域框架的地區來看，中部（8034.8萬噸）和四國（7226.9萬噸）較多。 北海道、東北6縣、栃木、新潟、富山3縣浸水區域內外的產生量估計均為零。 估算時採用了內閣府對災情的設想中，紀伊半島近海至四國近海發生大海嘯，以近畿地區為中心出現嚴重災情的情況預設。2014年的估算中，災害垃圾產生量約為3.49億噸。隨著抗震化進展，加之新採用每個地區建築面積等數據提升精度，估算量變小。 地震時不僅一下子產生大量垃圾，估計廢棄物處理場也會受災，處理無法順利推進的可能性很大。通過環境省模擬獲悉，中部及四國地區的可燃物處理將面臨困難。環境省認為“這兩個地區有必要優先設置臨...