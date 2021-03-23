日本將首次啟動L3級自動駕駛汽車營業運行

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【共同社3月23日電】日本國土交通省23日宣佈，25日起將在福井縣永平寺町啟動遠程監控型、一定條件下由系統主導的“L3級”自動駕駛汽車正式營業運行。L3級營業運行在全國尚屬首次。 運行利用通往永平寺的約2公里自行車和行人專用公路，設想遊客等乘車，將有3輛電動車輛行駛。 司機不上車，而是在其他場所遠程監控。車輛沿著公路鋪設的電磁感應線以最高時速12公里運行，當人或自行車突然出現時，車上的傳感器感知後能自動停車。 永平寺町從2016年起實施自動駕駛的測試項目，此前推進了需要遠程隨時監控屏幕的“L2級”測試，修改了傳感器等提高了安全性。L3級則除了天氣惡劣及緊急車輛進入等時之外，監控人員可不必注視而進行其他作業。 L3級的車輛有定員4人和6人兩種類型，節假日按時刻表行駛到永平寺門前，費用為大人每次100日元（約合人民幣6元）。 車輛由產業技術綜合研究所製造，中部運輸局作為遠程監控和操作型L3級車輛首次批准。（完）