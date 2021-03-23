日本在WTO會議上提議對去碳化產品取消關稅

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【共同社3月23日電】在世界貿易組織（WTO）部分成員國於22日召開的會議上，日本政府提議各國對溫室氣體減排貢獻度較高的產品取消進口時徵收的關稅。此舉有意推動去碳化技術的普及，促進在WTO的討論，主導全球性氣候變化對策。 歐盟（EU）、韓國、澳大利亞和新加坡也給出了相同提案。預計將面向定於11月舉行的WTO部長會議推進具體討論。 日本政府的提案列舉了去年12月彙總的“綠色增長戰略”14個重點領域中的汽車、風力、氫氣、燃料氨等9個領域。今後將開展確定對象物品的工作。 提案還強調有必要討論為普及去碳化技術完善監管，呼籲推進研究開發及通過放寬原材料等出口管制以強化供應鏈（採購及供應網）。 該會議是加拿大和歐盟等有意積極推動WTO改革的國家參加的“渥太華集團”部長級會議，以視頻會議形式舉行。本月1日就任的WTO總幹事奧孔喬-伊韋阿拉參加了會議，日本由經濟產業副大臣長坂康正等出席。（完）