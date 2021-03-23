東京奧運聖火傳遞25日將從福島出發

Newsfrom Japan

【共同社3月23日電】因新型冠狀病毒疫情擴大而延期一年的東京奧運會的聖火傳遞將於25日從福島縣的足球設施“J-Village”（楢葉町和廣野町）出發。奧運開幕前的最大活動在疫情下也將與防疫措施“同行”。作為奧運象徵的聖火將用121天時間傳遍日本全國，然後在7月23日的開幕式上點燃東京國立競技場的火炬台。 在發生東日本大地震的2011年奪得世界盃冠軍的日本女足隊成員將擔任首棒，彰顯“重建奧運”。火炬手為各都道府縣和贊助商選定的約1萬人，除普通市民外，還有與各地有淵源的前奧運選手和演藝界人士入選。 傳遞聖火時手持的火炬採用以櫻花花瓣為原型的設計，長71厘米，重1.2千克，為鋁製。每人跑步行進約200米，將聖火傳遞給下一棒火炬手。 巡遊各地著名景點的路線與延期前的計劃基本相同。原本觀眾可在沿途聲援，但各地方政府和奧組委呼籲避免“密集”，要求通過拍手為火炬手打氣。此外還設想在人群過分密集時取消該區間的傳遞。名人火炬手將在能夠實施入場限制的公園等公共道路以外地點參加。 圍繞聖火傳遞，相繼有火炬手以奧組委前主席森喜朗蔑視女性發言或日程為由退出。這些區間已選定了新的火炬手。（完）