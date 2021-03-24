LINE社長稱已完全屏蔽來自中國的訪問

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【共同社3月23日電】“連我”（LINE）社長出澤剛23日關於接受業務委託的中國相關企業曾可瀏覽通信APP用戶個人信息的問題，透露稱已完全屏蔽來自中國對日本國內服務器上個人信息的訪問。據稱該問題相關的業務委託已經結束。海外保存的數據將全部轉移至國內並進行徹底管理，中央及地方政府的官方賬號數據保存也完全在國內進行。 出澤23日晚在東京舉行記者會，道歉稱：“給用戶造成困擾和擔心，由衷道歉。認真對待辜負信任一事。” 另一方面，母公司Z控股（ZHD）為驗證數據對待方式而舉行的第三方委員會首次會議上，東京大學研究生院教授宍戶常壽擔任主席，從安全保障和企業治理的觀點面向今後的對策建議進行了討論。 該問題是，接受委託的中國企業曾處於可瀏覽日本國內服務器保存的用戶名及郵件地址等信息的狀態。此外在韓國的服務器，曾保存通過交流用“聊天”功能上傳的圖像及視頻文件。 這些數據將在6月底前、政府等官方賬號相關數據將在8月底前轉移至國內。 法律禁止不經用戶同意將個人信息提供給第三方或帶到海外。LINE向用戶出示的指針中包括有可能向第三國轉移數據的內容，但未記載具體國名。該公司近期將修改指針，寫明國名及目的。 政府的個人信息保護委員會19日根據《個人信息保護法》，要求ZHD和LINE彙報相關情況等。總務省和金融廳也分別要求其進行彙報。（完）