柔道奧運金牌得主古賀稔彥去世

Newsfrom Japan

【共同社3月24日電】

據相關人士透露，1992年巴塞羅那奧運會柔道男子71公斤級金牌得主、有「平成三四郎」之稱的古賀稔彥24日在川崎市家中去世，享年53歲。

古賀生於佐賀縣。 古賀中學6年在東京的柔道私塾「講道學舍」與同樣在巴塞羅那奧運會上奪得男子78公斤級金牌的吉田秀彥等人一起訓練。 在巴塞羅那，古賀克服左膝重傷登頂的表現被傳為佳話。在抵達當地後的首次訓練中，他與吉田在自由練習上韌帶損傷。在注射了止痛藥物後，憑藉信念奪冠。

退役後古賀擔任日本女子柔道隊的教練，指導谷本步實摘得2004年雅典奧運會女子63公斤級金牌。他還在自己的道場「古賀塾」執教。2007年他出任環太平洋大學的總教練，將該校柔道隊培養成全國數一數二的強隊。

相關人士稱，去年春季前後起古賀因身體欠佳而一度住院，還接受了手術。出院後曾表現活躍，但明顯變瘦，周圍人表示擔憂。他出席自己任委員的全日本柔道聯盟強化委員會會議的次數也減少。（完）