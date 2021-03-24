東京奧運決定延期已滿一年 重視安全但輿情冷淡

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【共同社3月24日電】東京奧運會和殘奧會因新冠疫情決定延期，到24日已滿1年。奧組委和日本政府在推進簡化辦賽節減費用的同時，把安全作為最優先事項採取了防疫措施。然而全球疫情何時結束仍不明朗，圍繞奧運會的國內輿論也反應冷淡。距離奧運開幕只剩約4個月時間，仍有課題尚待解決。 奧組委秘書長武藤敏郎在22日的記者會上強調：“過去的一年是對我們的考驗。雖然國民中有各種意見，但要向世界展示出‘安心安全’，希望能得到大家的合作。” 去年3月24日，時任首相安倍晉三與國際奧委會（IOC）主席巴赫通過電話會談決定延期1年。6天後將新的奧運開幕日期定在了2021年7月23日，比賽場館和賽程則基本維持原來的計劃。 奧組委為留住國民的支持，認為必須儘可能抑制追加費用。9月奧組委與IOC達成協議，通過減少賽事相關人員和調整服務等進行總共52項簡化。9月以來，政府主導的新冠對策協調會議討論防疫措施，12月公佈了彙總選手等檢測和出入境機制的中期梳理結果。11月巴赫訪日，與首相菅義偉確認將為實現東京奧運會而緊密協作。 自去年底以來，陸續出現了變異病毒等，國內外疫情惡化，政府1月對東京等地再次發佈緊急事態宣言。2月奧組委主席森喜朗因蔑視女性的發言而辭職，令奧運會雪上加霜。 橋本聖子就任新主席後，奧組委3月20日正式放棄接納海外普通觀眾。奧運會缺乏舉辦氛圍，20、21日的共同社全國電話輿論調查結果顯示，期待今夏舉辦的...