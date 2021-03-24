焦點：東京奧運聖火傳遞25日啟動 防疫對策成關鍵

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【共同社3月24日電】東京奧運聖火傳遞25日從福島縣啟動。掌握直至7月大會的漫長歷程關鍵的是新冠防疫對策。奧組委不僅要求民眾勿赴居住的都道府縣之外加油，而且為了避免沿路人群密集，推薦觀看網上直播。力爭兼顧防疫與造勢的形式罕見的一大活動即將開幕。 聖火傳遞將於25日上午啟動，日本女足國家隊在世界盃奪冠的成員擔任第一棒火炬手，從足球設施“J-Village”（楢葉町和廣野町）起跑。笑星組合“三明治人”和演員石原裡美等出席的出發儀式將簡辦，不接納普通觀眾。 對於沿路許多觀眾摩肩接踵，十分密集，或者人群紮堆，沒有足夠間距的情況，則由開路宣傳車和職員呼籲觀眾移動。若再三提醒和警告，都無法解除密集狀況，則探討取消在該路段或者市町村的聖火傳遞。 在發佈緊急事態宣言和要求避免外出的都道府縣，有的將放棄在公共道路上傳遞，僅舉行聖火點火儀式。奧組委已經宣佈，到4月27日、28日鹿兒島縣的聖火傳遞為止，將按計劃在公共道路上實施。 在沿路觀看時，推薦民眾戴口罩，不要大聲喧嘩，以鼓掌等為火炬手加油。還要求若參加後2週以內確認感染了新冠病毒，應聯繫奧組委。 由於演藝界人士、前運動員等名人火炬手可能導致眾多觀眾聚集，他們將在公園和學校等能夠控制人員出入的場所跑步。各個跑步區間將在開始前30分對外公佈。 各地除了地方政府將舉辦慶祝活動，還出現了採用事前預約或者限定人數的方式，以及取消部分項目的動向。（完）