自衛隊F-35A戰機在青森機場緊急著陸

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【共同社3月25日電】

24日下午2點20分前後，隸屬日本航空自衛隊三澤基地（青森縣三澤市）的2架F-35A隱形戰機在青森機場（青森市）緊急著陸。原因是1架戰機上報告機體異常的警示燈亮起，沒有人員受傷。

青森縣政府稱，飛往新千歲機場的1架民航飛機延後了12分鐘起飛。 空自表示2架戰機當時在開展防空戰鬥訓練。未有異常的1架戰機陪同著陸。 三澤基地為檢查機體，派遣維修人員前往機場。

三澤基地司令、久保田隆裕空將補（相當於空軍少將）發表評論稱「將在查明原因、致力於防止再次發生的同時，在飛行安全上做到萬無一失」。 青森縣知事三村申吾向基地司令要求查明原因並使戰機維修檢查等工作萬無一失。

F-35A是空自的最新銳戰機，特點是具有難以被雷達探測到的隱形功能。空自2018年1月在三澤基地首次部署，2019年3月新設了飛行隊。同年4月，1架正在訓練的F-35A在青森縣近海的太平洋上發生墜落事故，飛行員死亡。該機型在之後約4個月裡暫停了訓練。（完）