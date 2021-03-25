JR東日本在福島展示新幹線檢修技術基地

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【共同社3月25日電】東日本鐵路公司（JR東日本）25日向媒體公開了建在福島縣白河市綜合研修中心內的與新幹線高架橋、隧道和鐵軌實物同等大小的模擬設備。面向2031年度以後東北與上越兩條新幹線設備大規模檢修計劃，將用於技術開發和研修。 當天上午在該中心展示了未來力爭在新幹線引入的技術，包括為尋找高架橋混凝土內部鋼筋位置讓小型機器人附著在表面進行遠程操控，或通過揚聲器發聲確認隔音壁性能等。 關於混凝土檢測作業，據稱與作業人員搭乘高空作業車操控探測器相比，效率將大幅提升。 模擬設備包括高架橋約80米、隧道約30米、2處軌道總計約170米，建造費用約10億日元（約合人民幣6000萬元）。 JR東日本計劃在2031年起的10年裡耗資總計1.04萬億日元，對1982年通車的東北新幹線“東京-盛岡”區間和上越新幹線“大宮-新潟”區間總計約780公里進行大規模檢修。 運用設施的JR東日本前沿服務研究所所長中川剛志表示：“在接近實物的環境中能更有效開展測試。希望推動新技術實用化，削減大規模檢修的成本並節省勞力。”（完）