新冠小組會長就宮城疫情建議探討防止蔓延措施

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【共同社3月25日電】日本政府的新冠病毒感染症對策小組會會長尾身茂25日上午出席參院預算委員會會議，就應對宮城縣持續擴大的疫情表示：“包括發動防止蔓延等重點措施在內，希望探討強力對策。”首相菅義偉則就政府向本屆國會提交的法案中接連出錯道歉。執政黨計劃在26日通過2021年度預算案，在委員會會議前的理事會會議上再次提議該日投票表決。在野黨則要求進一步審議，雙方攻防戰進入尾聲。 官房長官加藤勝信在記者會上就宮城縣表示：“將評估對策效果和疫情狀況，與地方政府攜手採取妥善應對。” 預算委員會會議上，菅義偉在被問及如何看待法案出錯時表示：“不應該發生這樣的事。給國會審議添了麻煩，深表歉意。” 關於在東京地方法院公審中轉而承認參院選舉中收買行為的前法相河井克行，立憲民主黨幹事長福山哲郎要求就自民黨總部向其投入1.5億日元（約合人民幣900萬元）資金的用途給出說明。菅義偉僅表示：“一旦資料歸還，黨就會開展監查。”考慮到前農相吉川貴盛的受賄事件等，他強調“作為黨總裁必須對接二連三的醜聞負起責任進行處理”。 關於廣電業務公司“東北新社”違反外資限制的問題，圍繞是否曾與總務省會面存在分歧，福山主張留有記錄。總務省官房長原邦彰提及東北新社方面留有相關文件，回答稱“正在詳查”，並表示文件公開需要得到該公司的同意。總務省此前曾否認存在會面記錄。 關於負責檢驗一系列違法款待的第三方委員會17日召開的首次會議，...