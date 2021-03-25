東北大學連續兩年位居“日本大學排名”榜首

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【共同社3月25日電】發佈“世界大學排名”的英國教育刊物《泰晤士高等教育》（THE）25日公佈了2021年日本大學排名。東北大學繼去年之後蟬聯榜首，東京工業大學排名第2，東京大學位列第3。這是第5次進行日本排名調查，相比注重研究能力的世界版，日本排名調查重視教育能力。 本次有278所大學成為評價對象。排名對每名學生對應的資金和教師比例、有關課程充實度等的學生調查、企業人事負責人及研究者的評價、外國學生和教師比例等16個項目進行數值化。 排名第4至第10的依次為京都大學、大阪大學、北海道大學、名古屋大學、九州大學、筑波大學、廣島大學。前10位均為國立大學。私立大學中，國際基督教大學（ICU）位列第11、慶應大學第12、早稻田大學第13。公立大學中，國際教養大學（秋田市）位列第14。 分領域來看，東京醫科齒科大學在教師比例和論文數等“教育資源”方面位列第1，京大在基於企業人事負責人及研究者評價的“教育成果”方面居首。國際教養大學在由學生及高中教師評價的“教育充實度”和外國學生比例等“國際性”方面排名第1。（完）