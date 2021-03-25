詳訊2：東京奧運聖火傳遞從福島縣啟動

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【共同社3月25日電】

關於受新冠疫情蔓延影響而延期一年的東京奧運會，聖火傳遞25日從福島縣的足球設施「J-Village」（楢葉町和廣野町）啟動。東日本大地震和東京電力公司福島第一核電站事故已過去10年，這裡是奧運理念「重建奧運」的象徵性地點，但縣內災民仍過著疏散生活，重建尚未完成。

在疫情有可能再次蔓延的情況下，到7月23日開幕式上在國立競技場的聖火台上點燃之前，聖火將用121天巡迴日本列島，由約一萬名火炬手完成接力。 雖然首都圈的緊急事態宣言已解除，但各地新增感染人數呈增加趨勢，顧及防疫的安全運營成為最大焦點。

在地震發生的2011年女足世界盃上奪冠的日本女足當時成員集體擔任第一棒火炬手。 出發儀式作為防疫對策沒有接納一般觀眾，縮減出席人數進行了簡化。奧組委主席橋本聖子表示「祈願聖火成為滿載日本和世界希望的巨大光亮，抵達國立競技場」。

福島縣知事內堀雅雄致辭稱，「我們的重建步伐將成為能夠跨越任何困難的強有力信息，使聖火作為希望之燈閃耀」。首相菅義偉沒有出席。 在第一核電站所在地、大部分是返家困難區域的雙葉町，火炬手跑到去年解除疏散指示的JR常磐線雙葉町站前，南相馬市在海嘯中失去雙親和兩個孩子的上野敬幸（48歲）擔任火炬手。

聖火在富岡町一度熄滅，但用火種盒再次點燃繼續接力。 縣內因核事故至今7個市町村仍有返家困難區域，約3.6萬人過著疏散生活。也有災民對舉辦重建奧運抱有複雜心情。 多...