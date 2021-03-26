詳訊：日本專家要求探討防止蔓延措施應對宮城疫情

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【共同社3月26日電】關於新冠疫情持續擴大的日本宮城縣，新冠病毒感染症對策小組會會長尾身茂25日在參院預算委員會會議上，要求中央政府探討作為緊急事態宣言前一階段而採取集中對策的“防止蔓延等重點措施”。大阪、山形、沖繩等各地感染人數增加，距離22日宣言全面解除過去不到一週，疫情再次擴大已帶上了現實色彩。 經濟再生擔當相西村康稔25日與全國知事會會談時，就宮城縣表示“如果狀況未有改善，希望為了也能靈活應對‘防止蔓延等重點措施’而攜手合作”。 25日的日本國內新增感染人數為1917人，接近2月上旬的2000人水平。 進入3月後增勢顯著的宮城縣與仙台市18日單獨發佈了緊急事態宣言。24日，縣內確認171名感染者，創單日新高。25日起，對於仙台市全境提供酒類的餐飲店等，要求把營業時間縮短至晚上9點前結束。在山形與愛媛，25日的新增感染人數也創新高。 在連續2天新增感染人數超過260人的大阪府，知事吉村洋文25日表示，考慮把要求大阪市內餐飲店縮短營業時間的措施延長3週，直至4月21日。此外，首都圈1都3縣也就延長餐飲店縮短營業時間的要求直至4月21日達成了一致。 在存在感染人數轉增隱憂的情況下，中央政府解除了宣言。東京近一週的日均新增感染人數突破300人，持續微增。在截至3月23日的一週內，被視為傳染力強的變異毒株的新增感染人數為150人，較上週增多。中央與地方政府對疫情擴大繃緊神經，加強了監...