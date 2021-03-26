日本製定防中暑計劃 力爭死亡人數千人以下

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【共同社3月26日電】日本政府的防中暑對策推進會議（主席為環境相小泉進次郎）25日召開首次會議，通過了主要內容是把盡快使全年因中暑死亡人數降至1000人以下作為中期目標的行動計劃。在防中暑措施方面，還寫入了新冠疫情下的應對、面向東京奧運會和殘奧會發佈多語種信息。 會議以在線形式召開，內閣府、氣象廳、厚生勞動省等中央政府相關部門的局長級人員出席。會議伊始，小泉表示：“中暑是可以預防的。由於氣候變化，問題日益嚴重，將著力應對。” 圍繞防中暑措施，此前中央政府相關部門各自採取行動。不過，鑑於2018年以後全年死亡人數連續突破1000人等事態趨於嚴重，政府認為有必要首次把各自的努力彙總為一個行動計劃，在政府內合作並廣而告之。 行動計劃中，作為重點對象領域，強調了（1）面向死亡人數較多的65歲以上老年人，呼籲在室內合理使用空調；（2）面向教育機構、職場等的管理者，敦促活用中暑警戒警報與炎熱指數；（3）作為新冠疫情應對措施，推進高溫下妥善戴口罩；（4）向來日本參加東京奧運會和殘奧會的外國運動員和賽事相關人士，發佈多語種的醫療機構信息等。 另一方面，環境省透露作為2021年度新項目，將從全國遴選總計8個積極開展防中暑措施的地方政府，要求採取可作為模範的舉措。據稱，成果將在今後公佈。（完）