獨家：重啟Go To Travel將延至6月以後

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【共同社3月26日電】日本政府25日基本決定，目前在全國暫停的旅遊支援項目“Go To Travel”將推遲至6月以後重啟。在重啟之前，作為都道府縣單獨實施的居民旅遊折扣的財源，中央政府將從Travel項目預算中撥款約3000億日元（約合人民幣180億元）作為援助。對象是新冠疫情已經平穩的地區，中央政府最多負擔每人每晚7000日元。 去年12月28日，Travel項目在全國暫停。由於部分地區的新增感染人數創新高等，出現了對疫情再次擴大的擔憂，現階段放棄在全國重啟。另一方面，暫停長期化有可能導致旅遊業的經營進一步惡化，因此將基於地方政府的判斷，允許促進都道府縣內的旅遊。中央政府認為，如果是限定在疫情平穩的都道府縣內的旅遊，不伴隨大範圍移動，因此疫情擴大的可能性較小。 如果都道府縣對住宿和一日游給予補助，中央政府將對每人每晚的費用補貼一半，上限為5000日元。對於經都道府縣政府判斷，發放可在餐飲店、土特產店等使用的折扣券的情況，則每人再增加補貼最多2000日元。折扣金額的設定等委託地方政府做出判斷，因此地方政府也可通過增加獨立負擔額，讓補助更加豐厚。 中央政府的援助對象是4月1日至5月底實施的折扣。根據疫情，還計劃探討在6月以後繼續。 在疫情平穩的地方政府中，單獨設定地區內住宿費折扣、發放可用於餐飲等的優惠券的動向擴大了。據共同社統計，截至本月16日，約半數都道府縣對住宿費給予補助，為...