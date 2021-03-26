新版富士山噴發地圖出爐 熔岩流抵達範圍擴大

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【共同社3月26日電】由日本靜岡、山梨、神奈川3縣等組成的“富士山火山防災對策協議會”26日發佈了基於最新見解修訂的富士山噴發時的防災地圖。此次新發現，熔岩流最遠有可能抵達靜岡縣的駿河灣、神奈川縣小田原市、山梨縣大月市等共12個市町，大幅超出了此前設想。中央政府將把這些地區追加指定為基於《活動火山對策特別措施法》（活火山法）的“火山災害警戒地區”。 對這12個市町及週邊地方政府而言，制定和調整避難計劃成為當務之急。協議會今後將朝著修改廣域避難計劃，詳細探討需要避難的地區及對象居民人數。 現行的防災地圖是中央政府2004年制定的，協議會從2018年起著手修改。在熔岩流的設想方面，反映了最新研究中“貞觀噴發”（864～866年）的噴發量被修改為13億立方米，是舊地圖最大設想量的約2倍這一點；設想的火山口也增至約5倍，達到252處。把所有噴發模式下的熔岩流抵達範圍顯示在了地圖上。 結果，在大規模噴發時，熔岩流將抵達神奈川縣小田原市、相模原市、山梨縣上野原市。在靜岡縣富士市，有些情況下會抵達海洋。在該縣富士宮市和山梨縣富士吉田市，2小時就可抵達部分市區及幹線國道。 對於因火山碎屑流等融化的雪水裹挾泥沙形成的融雪型火山泥流，此次新估算了推定到達時間。結果顯示，火山泥流沿著河流及山谷快速流動，在一些地方有可能在短時間內抵達市區。 在一系列的地圖修訂作業中，協議會把作為設想對象的噴發年代從過去3...