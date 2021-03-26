調查顯示2成日本人曾遭配偶暴力對待

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【共同社3月26日電】日本內閣府26日公佈了男女間暴力受害相關調查結果。曾遭受配偶暴力對待的受訪者達到22.5%。女性為25.9%，男性為18.4%。數據較3年前的調查均有減少，但4名女性中就有1人遭受暴力等，受害情況依然嚴峻。 調查於去年11月至12月，面向全國20歲以上男女實施，得到了3438人的有效回答。詢問了遭受配偶家庭暴力、約會暴力、跟蹤騷擾、性暴力等的受害情況。 所有受訪者中，4.1%表示遭受過性交等性質很惡劣的性暴力傷害，相較於男性的1%，女性則達到6.9%。關於與加害方的關係，女性受訪者回答是前輩、教師、上司等“處於優勢地位者”的情況佔55.3%。 關於從遭受性暴力到前往諮詢的時長，46.2%的受訪者表示在發生後3天內諮詢，但過了10年多才諮詢的人也有9.6%。據悉，在童年等未意識到是性犯罪的情況較多，內閣府負責人指出：“要防止受害，讓人們儘早理解哪些屬於性犯罪很重要。”（完）